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Bekir Bozdağ kimdir? Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kaç yaşında ve nereli? İşte Bekir Bozdağ'ın hayat hikayesi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2022
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Bekir Bozdağ kimdir? Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kaç yaşında ve nereli? İşte Bekir Bozdağ’ın hayat hikayesi

Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı'na, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Bu gelişmelerin ardından Bekir Bozdağ'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Bekir Bozdağ kimdir? Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kaç yaşında ve nereli? İşte Bekir Bozdağ hakkında merak edilenler...

Bekir Bozdağ kimdir? Adalet Bakanlığı'ndan af talep eden Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı. 2013 yılında Adalet Bakanı olarak göreve başlayan Bekir Bozdağ, Mart 2015'te görevinden ayrılmış Kasım 2015'ten Temmuz 2017'ye kadar görevini sürdürmüştü. Son olarak TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı görevinde bulunan Bekir Bozdağ, 29 Ocak 2022 tarihinde yeniden Adalet Bakanı olarak atandı. Peki, Bekir Bozdağ kimdir? Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...

ABDULHAMİT GÜL, BEKİR BOZDAĞ'A BAŞARILAR DİLEDİ

Twitter hesabından bir açıklama yapan Abdulhamit Gül, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum."

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965'te Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Bozdağ, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı, ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalışan Bozdağ, 1999 yılında Fazilet Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı oldu, Fazilet Partisi Yozgat Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (1999-2001) görevinde bulundu.

Bozdağ, AK Parti Yozgat kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (2001-2002), AK Parti Teşkilat Başkanlığında değişik illerde İl Koordinatörlüğü ve Bölge Koordinatörlüğü (2002-2007), AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2015) görevlerinde bulundu ve 22, 23, 24, 26 ve 27. yasama dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi.

22. Yasama Dönemi'nde TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği (2002-2007), 23. Yasama Dönemi'nde AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği (2007-2011) yapan Bozdağ, 61. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı, 61, 62, 64 ve 65. hükümetlerde Adalet Bakanı, 65. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü görevlerinde bulundu, 27. Yasama Dönemi'nde Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçildi.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve 3 çocuk babası.

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