Bekir Bozdağ kimdir? Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kaç yaşında ve nereli? İşte Bekir Bozdağ’ın hayat hikayesi

Bekir Bozdağ kimdir? Adalet Bakanlığı'ndan af talep eden Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı. 2013 yılında Adalet Bakanı olarak göreve başlayan Bekir Bozdağ, Mart 2015'te görevinden ayrılmış Kasım 2015'ten Temmuz 2017'ye kadar görevini sürdürmüştü. Son olarak TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı görevinde bulunan Bekir Bozdağ, 29 Ocak 2022 tarihinde yeniden Adalet Bakanı olarak atandı. Peki, Bekir Bozdağ kimdir? Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...