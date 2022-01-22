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Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde Sincar komutanı Azad İzzeddin ve koruması öldürüldü

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Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Son dakika: MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın sözde Sincar komutanı Azad İzzeddin ve koruması öldürüldü

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da MİT tarafından SİHA'larla düzenlenen nokta operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde Sincar komutanı Azad İzzeddin ve koruması Enver Tolhildan etkisiz hale getirildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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