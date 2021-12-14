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Son dakika: MİT'ten Kandil'e operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
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Son dakika: MİT’ten Kandil’e operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Türkiye terörle amansız mücadelesine devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyindeki PKK bölgelerine operasyon düzenledi. MİT Kandil'de 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT 7 Aralık'ta Kandil'e operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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