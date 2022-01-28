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Son dakika: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

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Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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Son dakika: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün hakim-savcılık sınavı çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 20 avukatın yakalanması için başlatılan 4. dalga operasyonda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlıların 3’ünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.

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