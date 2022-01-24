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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu!

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Giriş Tarihi: 24.01.2022
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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul merkezli 4 ilde 22 adrese FETÖ operasyonu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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