27 Ocak 2022, Perşembe
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Son dakika: FETÖ’den hükümlü firari 6 eski polis yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2022
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Son dakika: FETÖ’den hükümlü firari 6 eski polis yakalandı

Son dakika haberine göre Adana’da FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan ve emniyet mahrem yapılanması içinde yer aldıkları öne sürülen 6 ihraç polis yakalandı.

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