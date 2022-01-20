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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüştü. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye ziyareti beklenirken henüz görüşmeye ilişkin takvim netleşmedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü.

"BEN DE GELMEK İSTERİM"

Diplomatik kaynaklar, gün içinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret ihtimaline ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Herzog'la bir telefon görüşmesinde "Türkiye'ye bekleriz" şeklindeki davetine "Ben de gelmek isterim" yanıtını aldığını paylaşmıştı.

Ziyarete ilişkin henüz bir takvim bulunmazken Türk ve İsrail tarafında farklı seviyelerde görüşmeler devam ediyor.

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