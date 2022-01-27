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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

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Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Putin’in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurt Dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Rusya- Ukrayna gerginliğine ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Gerginlik bir çatışmaya dönüşmemeli, diyalog sürmeli." dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin "Putin, Pekin Olimpiyatları'ndan sonra tarih verecek" açıklamasını yaptı. Öte yandan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Özel Temsilcisi Rubinyan'ın da katılacağını açıkladı.

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