Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan PKK’ya ofis açma izni veren GKRY’ye: Bedelini çok ağır ödetiriz

"ATEŞLE OYNUYORLAR"

Ertuğruloğlu, AB'nin bir üyesinin terör örgütüne koruyuculuk yapması karşısında ne tavır alacağını görmek istediğini vurguladı.

Türkiye'ye karşı her türlü düşmanca faaliyetin içinde olan terör örgütüne Güney Kıbrıs'ta temsilcilik açtıran ve teröristleri koruması altına alan Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin ateşle oynadığını belirten Ertuğruloğlu, "Sözde temsilciliğin başına getirilen PKK'lı terörist Çerkez Korkmaz, Güney Kıbrıs'ın terör örgütüne desteğinden övgü ile bahsederek Rum yönetimin terör örgütü PKK'ya geçmişte de nasıl destek verdiğini yeniden gözler önünde sermiştir. Sözde derneğin adına 'Rum-PKK Dayanışma Derneği' deselerdi gerçeğin ifadesi olurdu." dedi.

"ELİ KANLI KATİLLER"

Rumların ve PKK'nın eli kanlı iki taraf olduğunu, masum insanların katili, kadın çocuk, yaşlı genç demeden Türk katili olduğunu vurgulayan Bakan Ertuğruloğlu, "Eli kanlı katiller" diye nitelediği iki tarafın dayanışma içinde olduğunu deşifre ettiğini söyledi. Ertuğruloğlu açıklamasında, "Eli kanlı katillerin dayanışma içinde olması bizi şaşırtmadı." dedi.



"BAŞLARINA GELECEKLERİ KENDİLERİ DÜŞÜNSÜN"

Ertuğruloğlu açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Şunu bilmeleri gerekir ki kurdukları düzende başlarına geleceklerin bilicinde olmaları gerekir. Türk milleti kimsenin düşmanı değildir, ama kendisine düşmanlık edenlere de ders vermesini çok iyi bilir. Bu atılan adım, Rum-PKK terör dayanışması bunun sahiplerine bunun akıl hocala rına, destekçilerine baş ağrısı olacaktır. Bu coğrafyada Türkiye'mizin bölgesel güç olmanın da ötesinde global bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediği bir dönemde bu şer odaklarının böyle acizliklerini ortaya koyan adımlar atması hiç de şaşırtıcı değil. Bunlardan ancak bu beklenir. Başlarına gelecekleri kendileri düşünsün."