Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan PKK'ya ofis açma izni veren GKRY'ye: Bedelini çok ağır ödetiriz
Son dakika haberine göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tahrik edecek uygulamalarına devam ediyor. GKRY, son olarak terör örgütü PKK'nın siyasi kolu PYD’ye temsilcilik açma izni verdi. Bu skandal girişime Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türklerine veya Türkiye'ye yönelik herhangi bir tehdit ve saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bedeli de çok ağır olur." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakan Liimets ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK'ya sözde temsilcilik açma izni vermesine tepki gösterdi.
BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDETİRİZ
İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
Vekalet savaşlarında terör örgütlerini kullanıyorlar. Türkiye olarak terör konusunda en kötü ilişkilerde olduğumuz ülkelerle bile dayanışma içinde olduk, terörü desteklemedik. FETÖ'cüler de Yunanistan'ı transit değil, sığınmacı bir ülke olarak görüyorlar. Bunlara ev sahipliği yapmak ateş ile oynamaktır. Şunu söylemek isterim. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar. Herhangi bir tehdit ve saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz.
"BU TAHRİK GİRİŞİMİ BARIŞA HİZMET ETMİYOR"
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum yönetiminin sözde temsilcilik açma izni vermesine tepki gösterdi.
Bakan Ertuğruloğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Kıbrıs'ta Türklere toplu katliam yaparak Ada'yı kana bulayan, terör destekçisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tahrikkar girişimlerini sürdürüyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığının 12 Ocak'ta yapılan bir başvuru ile terör örgütü PKK'nın Suriye'de konuşlu siyasi kolu olan PYD'ye Güney Kıbrıs'ta temsilcilik açtığını Rum basın kaynaklarından da duyuruldu. Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu tahrikkar girişiminin bölgemizde ve Doğu Akdeniz'de barışa hizmet etmeyeceği aşikardır." ifadelerini kullandı.
"ATEŞLE OYNUYORLAR"
Ertuğruloğlu, AB'nin bir üyesinin terör örgütüne koruyuculuk yapması karşısında ne tavır alacağını görmek istediğini vurguladı.
Türkiye'ye karşı her türlü düşmanca faaliyetin içinde olan terör örgütüne Güney Kıbrıs'ta temsilcilik açtıran ve teröristleri koruması altına alan Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin ateşle oynadığını belirten Ertuğruloğlu, "Sözde temsilciliğin başına getirilen PKK'lı terörist Çerkez Korkmaz, Güney Kıbrıs'ın terör örgütüne desteğinden övgü ile bahsederek Rum yönetimin terör örgütü PKK'ya geçmişte de nasıl destek verdiğini yeniden gözler önünde sermiştir. Sözde derneğin adına 'Rum-PKK Dayanışma Derneği' deselerdi gerçeğin ifadesi olurdu." dedi.
"ELİ KANLI KATİLLER"
Rumların ve PKK'nın eli kanlı iki taraf olduğunu, masum insanların katili, kadın çocuk, yaşlı genç demeden Türk katili olduğunu vurgulayan Bakan Ertuğruloğlu, "Eli kanlı katiller" diye nitelediği iki tarafın dayanışma içinde olduğunu deşifre ettiğini söyledi. Ertuğruloğlu açıklamasında, "Eli kanlı katillerin dayanışma içinde olması bizi şaşırtmadı." dedi.
"BAŞLARINA GELECEKLERİ KENDİLERİ DÜŞÜNSÜN"
Ertuğruloğlu açıklamasının devamında şöyle konuştu:
"Şunu bilmeleri gerekir ki kurdukları düzende başlarına geleceklerin bilicinde olmaları gerekir. Türk milleti kimsenin düşmanı değildir, ama kendisine düşmanlık edenlere de ders vermesini çok iyi bilir. Bu atılan adım, Rum-PKK terör dayanışması bunun sahiplerine bunun akıl hocala rına, destekçilerine baş ağrısı olacaktır. Bu coğrafyada Türkiye'mizin bölgesel güç olmanın da ötesinde global bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediği bir dönemde bu şer odaklarının böyle acizliklerini ortaya koyan adımlar atması hiç de şaşırtıcı değil. Bunlardan ancak bu beklenir. Başlarına gelecekleri kendileri düşünsün."
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