DEAŞ ve El-Kaide bağlantılı kişilerin affedildiği iddialarına MASAK’tan yanıt

Bu kapsamda, kimi basın-yayın organlarında bazı şahısların affedildiği şeklindeki asılsız haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu kişilere yönelik 'DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Kişiler' listesinde yer aldığına ilişkin hükmün kaldırılması kararları diğer tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de BM Güvenlik Konseyinin kararları doğrultusunda uygulanmaktadır. Bu kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik hükmün kaldırılması kararları, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda uluslararası hukukun şartları gereği ülkemizce derhal uygulanmaktadır. Sürecin bu şekilde işlediğinin bilinmesi ve bu tarz yalan ve kasıtlı haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna duyurulur."

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