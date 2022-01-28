CHP'li Sezgin Tanrıkulu PKK yayın organına konuştu! Öcalan'ın haklarını savundu!

Terör örgütü YPG/PKK'ya her fırsatta arka çıkmaktan geri durmayan CHP yeni bir skandalla gündemde. Terör yanlısı açıklamalarıyla sık sık tepki çeken CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bu kez PKK'nın sözde yayın organına konuştu. Belçika merkezli kanalda Türkiye'yi skandal suçlamalarla hedef alan CHP'li vekil, PKK destekli DİAYDER derneğini ve terörist elebaşı Öcalan'ı savundu.

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