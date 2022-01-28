28 Ocak 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'li Sezgin Tanrıkulu PKK yayın organına konuştu! Öcalan'ın haklarını savundu!
Terör örgütü YPG/PKK'ya her fırsatta arka çıkmaktan geri durmayan CHP yeni bir skandalla gündemde. Terör yanlısı açıklamalarıyla sık sık tepki çeken CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bu kez PKK'nın sözde yayın organına konuştu. Belçika merkezli kanalda Türkiye'yi skandal suçlamalarla hedef alan CHP'li vekil, PKK destekli DİAYDER derneğini ve terörist elebaşı Öcalan'ı savundu.