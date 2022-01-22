22 Ocak 2022, Cumartesi
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Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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