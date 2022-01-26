26 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan mülteci açıklaması: 500 bini ülkesine döndü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan mülteci açıklaması: 500 bini ülkesine döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
ABONE OL
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan mülteci açıklaması: 500 bini ülkesine döndü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'nin dünya barışı ve insanlık onuru adına yaptığı çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve Suriyeli mültecilerin 500 binden fazlasının Türkiye'nin çalışmalarıyla ülkesine döndüğünü aktardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA