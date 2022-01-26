26 Ocak 2022, Çarşamba
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FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesi Sami Sezai Ural hakkında yakalama kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2022
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FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesi Sami Sezai Ural hakkında yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan verilen hükmün Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozulması üzerine yeniden yargılanan eski Yargıtay üyesi Sami Sezai Ural hakkında, duruşmaya gelmemesi üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

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