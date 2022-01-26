İstanbul’a şubat için yeni uyarı! İşte İstanbul’daki şiddetli kar yağışının sebebi

Büyük tropikal siklonların da bu şekilde meydana geldiğini ifade eden Tek, "İstanbul'da olan aslında küçük bir örneği" diyor ve şöyle devam ediyor:

"Avrupa üzerinde oturmuş olan çok kuvvetli bir yüksek basınç alanı var. Yüksek basınç alanlarının olduğu yerlere 'antisiklon' diyoruz. Alçak basınç olan yerlere de 'siklon' diyoruz ki burada saat istikametinin tersine bir döngü söz konusu. Kutupta oluşan bu yapı, bu sefer gelerek Karadeniz üzerinde oluştu. Kuzeyden çok soğuk bir hava geldi. Gelen soğuk hava, Karadeniz'in sıcak suyuyla buluştu."