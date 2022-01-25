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Son dakika: Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik'e veda! Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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Son dakika: Yeşilçam’ın yıldızı Fatma Girik’e veda! Başkan Erdoğan’dan taziye telefonu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik’in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

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