Marmaray ücretsiz mi? Marmaray seferleri kaçta bitecek? İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dün etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri ücretsiz yapılmıştı. Marmaray hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, bugün de seferlerin ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Konu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan açıklama geldi. Peki, Marmaray ücretsiz mi? 25 Ocak Marmaray saat kaça kadar açık olacak? Marmaray seferleri kaçta bitecek? İşte cevaplar...

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ, KAÇTA BİTECEK?

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Marmaray seferlerinin perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Karaismailoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir."