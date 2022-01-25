Marmaray ücretsiz mi? 25 Ocak Marmaray saat kaça kadar açık olacak? Marmaray seferleri kaçta bitecek?
Marmaray ücretsiz mi? İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle toplu ulaşımda aksamalar yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığa bağlı Marmaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından gözler Marmaray seferlerine çevrildi. Peki, Marmaray ücretsiz mi? 25 Ocak Marmaray saat kaça kadar açık olacak? Marmaray seferleri kaçta bitecek? İşte haberin detayları...
Marmaray ücretsiz mi? Marmaray seferleri kaçta bitecek? İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dün etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri ücretsiz yapılmıştı. Marmaray hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, bugün de seferlerin ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Konu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan açıklama geldi. Peki, Marmaray ücretsiz mi? 25 Ocak Marmaray saat kaça kadar açık olacak? Marmaray seferleri kaçta bitecek? İşte cevaplar...
MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ, KAÇTA BİTECEK?
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Marmaray seferlerinin perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Karaismailoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir."
TRAKYA'DAN İSTANBUL'A ARAÇ GEÇİŞİNE KAR NEDENİYLE İZİN VERİLMİYOR
İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Trakya'dan İstanbul yönüne araç geçişine izin verilmiyor.
Edirne otoban gişelerinde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan araç sürücüleri İstanbul'a gidişe müsaade edilmediği yönünde polis ve jandarma ekiplerince bilgilendiriliyor.
Tırlar, tır parklarına yönlendiriliyor, İstanbul yönüne gidecek araçlar çevriliyor.
İstanbul'a gitmek üzere Edirne Otogarı'na gelen yolcular da otogarda beklemeyi sürdürüyor.
Otogarda oluşturulan masada vatandaşlar bilgilendiriliyor.
Otogarda bekleyen yolculardan Serkan Kadiroğlu, AA muhabirine, memleketi Kastamonu'ya gitmek için dünden beri beklediğini söyledi.
İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle otobüslerin hareket etmediğini belirten Kadiroğlu, "Önce İstanbul'a oradan da Kastamonu'ya gidecektim ancak gidemiyoruz. Bugün de aynı şekilde kaldık mağduruz." diye konuştu.
Edirne Otogar İşletmecisi Mustafa Altunhan da otogarda tüm önlemlerin alındığını, vatandaşlara yardımcı olduklarını ifade etti.
İstanbul'da kar yağışının devam ettiğini dile getiren Altunhan, "Yollar kapalı 'otobüsler kesinlikle otogarlardan çıkmasın.' denildi. Dünden beri teyakkuz halindeyiz. Yolcularımıza katkı sunuyoruz." diye konuştu.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ-Çorlu otoban gişeler, Gümüşyaka ve Çerkezköy ilçesi Tepebaşı mevkilerinde trafik ekipleri İstanbul istikametine giden sürücüleri durduruyor. Ekipler, ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'a gidişlere izin verilmeyeceğini aktararak, sürücülerin dönmeleri istiyor.
Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan hava koşulları nedeniyle Süleymanpaşa ilçesinde 133, Çorlu ilçesinde de 4 kişinin KYK yurtlarında misafir edildiği, ihtiyaç olması halinde vatandaşların misafir edilmeye devam edileceği bildirildi.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nde de polis ve jandarma ekipleri İstanbul yönüne araç geçişine izin vermiyor.
Ekipler, 8 bölgede oluşturduğu denetim noktasında araç sürücülerini bilgilendiriyor.
Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat mevkisinde çok sayıda tır ile otomobil dinlenme tesislerinde bekliyor. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Türk Kızılay ekipleri, bölgede bekleyenlere yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor.
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