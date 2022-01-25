SON DAKİKA! İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! 25 Ocak hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
Son dakika haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ocak Salı gününe dair hava durumu tahminini açıkladı. İstanbul'da pazartesi günü etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti, çok sayıda araç mahsur kaldı. İstanbul'da bugün beklenen hava durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Vatandaşların İstanbul'da kar yağışı bugün de devam edecek mi? sorusu yanıt buldu.
İstanbul'da pazartesi günü etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti, çok sayıda araç mahsur kaldı. Karın vatandaşları olumsuz etkilediği İstanbul'un kuzeyinde oluşan vorteksin de etkisiyle şehrin batısında adeta bir kar fırtınası meydana geldi.
METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI GELDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde azalan hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
EDİRNE °C, 3°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KOCAELİ °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
İZMİR °C, 5°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 6°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 9°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinin kıyılarında kuvvetli, iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
HATAY °C, 5°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ISPARTA °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Konya ve Karaman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, -3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, -5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, -4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SİVAS °C, -3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile akşam ve gece saattlerinde bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, -4°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
KASTAMONU °C, -5°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
SİNOP °C, 6°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BAYBURT °C, -2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
SAMSUN °C, 4°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
TOKAT °C, -2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan, akşam ve gece saatlerinde bölgenin batısının aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, -4°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
MUŞ °C, -2°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölgenin batısının karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 2°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
MARDİN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- THY son dakika: İstanbul uçuşlar ne zaman başlayacak? 25 Ocak İstanbul Havalimanı uçak seferleri saat kaçta açılacak?
- 25 Ocak memur ve emekli maaş farkları yattı mı? 14 günlük maaş zam farkı ne zaman yatacak? İşte tarihi...
- Bugün hangi yollar açık, kapalı? Hangi yollar trafiğe kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü kapalı yollar listesi!
- Bugün metro, marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul'da metro ve metrobüs bugün çalışacak mı?
- Maaş zam farkı için açıklamalar: Emekli dul yetim maaş farkları ne zaman yatacak? 25 Ocak memur, Bağkur maaş farkları yattı mı?
- Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşıl ne zaman yarıştı? İşte Instagram hesabı...
- Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Ocak'ta Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo yarın çalışacak mı? İşte kargoların çalışma saatleri...
- Bankalar yarın açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı bankalar açılacak mı, tatil mi olacak? İşte bankaların çalışma saatleri...
- Kreşler yarın tatil mi? 25 Ocak anaokulu ve kreşler tatil mi edildi? Valilik son dakika açıkladı...
- Yarın kamu çalışanları izinli mi? 25 Ocak Salı kamu çalışanları izinli mi? Son dakika açıklamalar...
- İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne zaman duracak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
- Kar yağışında gök gürültüsü olur mu? Kar yağınca şimşek çakar mı? İstanbul'da kar yağışı...