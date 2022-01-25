Mehmetçik kışlasını halka açtı! Vatandaş askerin sıcak çorbasıyla ısındı

Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İstanbul'da AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Garnizon birliklerindeki iş makineleri hazırlandığı, ayrıca 2, 3 ve 5'inci Kolordu Komutanlıkları'ndaki iş makinelerinin de İstanbul'a sevki için planlama yapıldığını açıkladı.

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