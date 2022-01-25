25 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mehmetçik kışlasını halka açtı! Vatandaş askerin sıcak çorbasıyla ısındı

Mehmetçik kışlasını halka açtı! Vatandaş askerin sıcak çorbasıyla ısındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
ABONE OL
Mehmetçik kışlasını halka açtı! Vatandaş askerin sıcak çorbasıyla ısındı

İstanbul yoğun kar yağışının etkisi altında. Binlerce araç ve vatandaş yolda mahsur kaldı. Mehmetçik, yolda kalanlar için seferber oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul’da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 vatandaşımız Hadımköy Kışla Komutanlığımızda misafir edilmiştir." denildi.

İstanbul'da garnizon ve kolordu komutanlıklarındaki iş makineleri karla mücadele için görevlendirildi. Mahsur kalan 71 kişi Hadımköy Kışla Komutanlığı'nda misafir edildi.

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışının yolları kapatması nedeniyle çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kaldı.

Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İstanbul'da AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Garnizon birliklerindeki iş makineleri hazırlandığı, ayrıca 2, 3 ve 5'inci Kolordu Komutanlıkları'ndaki iş makinelerinin de İstanbul'a sevki için planlama yapıldığını açıkladı.

İmamoğlu’na seslendi: Böyle belediyecilik mi olur? İMAMOĞLU'NA SESLENDİ: BÖYLE BELEDİYECİLİK Mİ OLUR?
İstanbul uçuşlar ne zaman başlayacak? İSTANBUL UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA