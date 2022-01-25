Mehmetçik kışlasını halka açtı! Vatandaş askerin sıcak çorbasıyla ısındı
İstanbul yoğun kar yağışının etkisi altında. Binlerce araç ve vatandaş yolda mahsur kaldı. Mehmetçik, yolda kalanlar için seferber oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul’da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 vatandaşımız Hadımköy Kışla Komutanlığımızda misafir edilmiştir." denildi.
İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışının yolları kapatması nedeniyle çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kaldı.
Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İstanbul'da AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Garnizon birliklerindeki iş makineleri hazırlandığı, ayrıca 2, 3 ve 5'inci Kolordu Komutanlıkları'ndaki iş makinelerinin de İstanbul'a sevki için planlama yapıldığını açıkladı.
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