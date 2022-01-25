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İstanbul köprüler açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM ve YSS Köprüsü trafiğe açık mı? Son durum....

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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İstanbul köprüler açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM ve YSS Köprüsü trafiğe açık mı? Son durum....

Köprüler açık mı, kapalı mı? İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar tıkandı. Yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilemesi nedeniyle valilikler tarafından bazı tedbirler alındı. Dün akşam köprüler başta olmak üzere birçok bölgede araçlar yolda kaldı. Peki, İstanbul köprüler açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM ve YSS Köprüsü trafiğe açık mı? İşte son gelişmeler...

İstanbul köprüler açık mı, kapalı mı? İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle özel araçların bugün saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmayacağını duyuru. Şimdi ise gözler köprülere çevrildi. Peki, İstanbul köprüler açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM ve YSS Köprüsü trafiğe açık mı? İşte haberin detayları...

BUGÜN KÖPRÜLER AÇIK MI KAPALI MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehre araç giriş kısıtlaması devam ederken, köprü geçişlerinde de özel araçların geçişine kısıtlama getirildi. Saat 13.00'a kadar özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı.

TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul'da olumsuz hava şartlarının devam ettiğini belirtti ve, "Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kar yağışı sebebiyle kamu çalışanların izni konusunda açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır." açıklamasında bulundu.

BEKLENEN KAR İSTANBUL'U ESİR ALDI

İstanbul'da dün etkisini artıran kar yağışı nedeniyle binlerce insan evlerine ulaşamayarak otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildi.

İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı, dün öğleden sonra da kentin batı ve kuzey ilçelerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kenti adeta esir aldı.

Kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle pek çok yol ulaşıma kapandı. Mesai saatinin bitimiyle evlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, kara yoluyla ulaşımın durma noktasına geldiği kentte metro ve metrobüs duraklarına akın edince, buralarda izdiham yaşandı. Bazı metrobüs duraklarında, üst geçitlerde adım atacak yer kalmadı. Kar yağışı nedeniyle bazı tramvay seferleri iptal edildi.

Trafiğin durduğu noktalarda pek çok kişi araçlarında mahsur kaldı. Trafiğin durduğu ana hatlarda, binlerce İstanbullu, yoğun kar yağışının altında araçlarında yardım bekledi.

Gece boyunca kar yağışının en yoğun olduğu yerlerde ilçe belediye ekipleri ve bazı sivil toplum kuruluşları, yolda kalan araçlardaki vatandaşlara, çay, çorba, su ve yiyecek dağıttı. Birçok vatandaş aracını yol kenarlarına bırakarak yaya olarak evlerinin yolunu tuttu.

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören-Odayeri arasında araçlarında mahsur kalanların yardımına ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti. Mahsur kalan vatandaşlar bölgeden jandarmaya ait araçlarla tahliye edildi.

BAKANLAR BÖLGEYE GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İstanbul'a geldi.

Bakan Soylu, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğündeki toplantının ardından Mahmutbey Gişeler civarında araçlarında mahsur kalan vatandaşları ziyaret etti.

Soylu, yürüyerek birkaç saatini geçirdiği bölgedeki gözlemlerini ve yaşanan aksaklıkları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya iletti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için, koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerinin şehrin farklı noktalarında görevlendirildiğini duyurdu.

VALİLİK 5 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN MAHSUR KALDIĞINI DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 05.30 itibarıyla kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Yolda kalan vatandaşların gidebilmeleri için güzergahlardaki 71 caminin gece boyunca açık tutulduğunu duyuran Yerlikaya ayrıca, bugün saat 13.00'e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğinin bilgisini verdi. Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehre araç girişi çıkış kısıtlamasının sürdüğünü bildirdi.

Anadolu ve Trakya yönünden şehre girişlerde araç kısıtlamasının sürdüğüne değinen Vali Yerlikaya, şehirler arası otobüslerin Esenler, Harem ve cep otogarlarından çıkış saatinin 13.00'e kadar uzatıldığını ifade etti.

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