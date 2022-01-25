İstanbul köprüler açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM ve YSS Köprüsü trafiğe açık mı? Son durum....

İstanbul köprüler açık mı, kapalı mı? İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle özel araçların bugün saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmayacağını duyuru. Şimdi ise gözler köprülere çevrildi. Peki, İstanbul köprüler açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM ve YSS Köprüsü trafiğe açık mı? İşte haberin detayları...

BUGÜN KÖPRÜLER AÇIK MI KAPALI MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehre araç giriş kısıtlaması devam ederken, köprü geçişlerinde de özel araçların geçişine kısıtlama getirildi. Saat 13.00'a kadar özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı.