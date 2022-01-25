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Mersin merkezli 4 ilde flaş operasyon!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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Mersin merkezli 4 ilde flaş operasyon!

Mersin merkezli 4 ilde, sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen suç aletlerine de el konuldu.

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