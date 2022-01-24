TRT ve Digiturk’ü işgal eden askeri öğrenciler için ikinci kez müebbet talebi!

YARGITAY'A GÖRE DARBEYE YARDIM ETTİLER

Yargıtay, sanıklardan albay Hamdi Acar, binbaşı Ali Akkaş ve yüzbaşı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 20 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları ile 35 sanık hakkındaki beraat kararını onadı. Binbaşı Akkaş'a, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen hapis cezası da uygun görüldü.

Aralarında askeri öğrencilerin de olduğu 38 sanığa verilen müebbet hapis cezaları ise bozuldu. Yargıtay, astsubay Mehmet Rauf Çağmar'a ceza verilmemesi, 37 sanığa ise Anayasa'yı ihlal (darbe) suçuna yardımdan ceza verilmesi gerektiğine hükmetti.

İKİNCİ KEZ YARGILANIYORLAR

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine sanıklar, Silivri Cezaevi girişindeki duruşma salonunda yeniden yargılanıyor. 38 sanığın ikinci kez yargılandığı davanın bugün yapılan duruşmasında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklardan 30'u hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 7 sanık için de "Anayasa'yı ihlal (darbe) suçuna yardımdan" 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Savcı, astsubay Mehmet Rauf Çağmar hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurulmasını talep etti.