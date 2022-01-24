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SON DAKİKA: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten kritik açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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SON DAKİKA: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten kritik açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

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