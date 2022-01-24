Son dakika: Trakya'dan İstanbul'a girişler durdu! Beylikdüzü-Büyükçekmece arası E-5 Karayolu trafiğe kapandı
Son dakika haberine göre Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı. Ekiplerin yolu açma çalışması sürüyor. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada; 'Trakya istikametinden İstanbul'a girişlere izin verilmeyecek' dedi.
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Avrupa yakasında kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar saat 17.00 itibarıyla kar fırtınası beklendiğini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini bildiriyor. Uyarı üzerine uyarı gelen şehirde Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 karayolu trafiğe kapandı. Ekipler yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
BEYLİKDÜZÜ-BÜYÜKÇEKMECE ARASINDA E-5 TRAFİĞE KAPANDI
Kar Avrupa noktasının Trakya'ya yakın bölgelerinde hayatı felç etmiş durumda. Şiddetli yağış sonrası Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 karayolu ulaşıma kapandı. Onlarca araç yolda kalırken, ekipler karla kaplanan yolu açmaya çalışıyor. Kar yağışının da aynı şekilde etkili olduğu belirtiliyor. Bölgeden gelen bilgilere göre; kar tipiye dönmüş durumda ve göz gözü görmüyor.
İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."
HARAMİDERE D-100'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI
İstanbul'da kar ve tipi etkili oluyor. Öğleden sonra aniden bastıran kar ile Haramidere D-100 Karayolu'nda araçlar yolda kaldı.
MERTER D-100'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Öğleden sonra aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. D-100 Merter mevkiinde Avcılar yönüne trafik yoğunluğu yaşanıyor. Metrobüs kullanan vatandaşlar yoğun kar yağışı ve kar tutan üst geçit nedeniyle güçlükle yürüyebiliyor.
SİLİVRİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Silivri'de öğleden sonra kar yağışı etkili oldu. İlçe Merkezi ve D-100 karayolunda kar yağışından dolayı zaman zaman trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Danamandıra, Beyciler, Gazitepe gibi birçok mahalle beyaza büründü.
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