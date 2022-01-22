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Son dakika: FETÖ'den gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı Mustafa Günaydı tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2022
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Son dakika: FETÖ’den gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı Mustafa Günaydı tutuklandı

Son dakika haberine göre Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

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