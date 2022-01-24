MİT ve polisten nokta operasyon! Tükürükten tespit edildi! 120 yıl hapsi isteniyor

DNA KARŞILAŞTIRMASI AYNI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında olay yerinde bulunan ve şüphelinin yüzünü gizlemek için kullandığı bez parça üzerinde epitel hücre olabilecek örnekler inceleme altına alındı.

Adli Tıp Kurumu tarafından bez parçası üzerinde bulunan örneklerle şüpheli Mehmet E.'den alınan tükürük örneği arasında bağlantı olup olmadığı inceleme altına alındı. Yapılan inceleme sonunda iki örneğinde aynı DNA'ya sahip olduğu şeklinde rapor düzenlendi.