MİT ve polisten nokta operasyon! Tükürükten tespit edildi! 120 yıl hapsi isteniyor
İstanbul'da 7 bankanın ATM'sini ve bir emniyet aracını yakarak kayıplara karışan terörist, MİT ve İstanbul polisinin titiz çalışması sonucu yakayı ele verdi. Kapsamlı saha çalışması sonucu gözaltına alınan şüpheliden alınan tükürük örneği, olay yerinde yüz gizlemek amacıyla kullanılan maskeden alınan DNA örnekleriyle örtüşünce saldırıların faili tespit edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet E. hakkında 120 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul'da 7 bankanın ATM'sine ve bir emniyet aracına molotoflu saldırı düzenledi. Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen olay sonrası İstanbul polisi kapsamlı soruşturma başlattı.
Yapılan incelemeler kapsamında terör örgütü PKK adına yapılan bir eylemde 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında bulunan 3 kişinin daha önce ATM ve polis aracına saldırı düzenlemiş olabileceği istihbaratı üzerine DNA profil karşılaştırması yapılması amacıyla tükürük numunesi alındı.
TÜKÜRÜK NUMUNESİ ELE VERDİ
Numuneler üzerinde yapılan incelemeler kapsamında 7 banka ATM'si ve bir polis aracına düzenlenen molotof saldırısının Mehmet E., isimli şüpheli tarafından yapıldığı belirlendi.
Olay yerinden alınan numunelerle tükürük örneği aynı çıkan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında soruşturma başlatıldı.
DNA KARŞILAŞTIRMASI AYNI ÇIKTI
Soruşturma kapsamında olay yerinde bulunan ve şüphelinin yüzünü gizlemek için kullandığı bez parça üzerinde epitel hücre olabilecek örnekler inceleme altına alındı.
Adli Tıp Kurumu tarafından bez parçası üzerinde bulunan örneklerle şüpheli Mehmet E.'den alınan tükürük örneği arasında bağlantı olup olmadığı inceleme altına alındı. Yapılan inceleme sonunda iki örneğinde aynı DNA'ya sahip olduğu şeklinde rapor düzenlendi.
120 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda kamu malına zarar vererek korku ve paniğe sebep olan Mehmet E., hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından 120 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'da üniversiteler tatil mi oldu? 24-25 Ocak İstanbul üniversiteler tatil mi sınavlar iptal mi?
- KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS 2022 önlisans tarihi açıklandı mı?
- AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2022? Açık öğretim üniversite kayıtları başladı mı? İşte 2022 takvimi...
- Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur 15 günlük maaş farkları ayın kaçında yatar?
- İstanbul'da üniversiteler yarın tatil mi? 24 Ocak üniversiteler tatil mi edildi? İstanbul, Marmara, Yeditepe Üniversitesi...
- Sürgün adasına kim gitti? 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sürpriz isim...
- Nüfus yoğunluğu en fazla olan ülke hangisidir?
- 2020'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, doğum günlerini hangi ayda kutlayan kişilere diğer aylarda kutlayanlara göre daha az hediye alınmaktadır?
- Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır?
- "En huzurlu anlamına gelen "La Serenissima" hangisinin tarihte bilinen diğer adıdır?
- 23 Ocak Getir Yemeksepeti Banabi motokuryeler çalışıyor mu? Getir, Yemeksepeti online yemek ve market siparişleri iptal mi? Motosiklet ve scooter yasaklandı mı?
- Bekçi alımı bu sene ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde, kaç kişi yapılacak? Maaş ve ödemeler...