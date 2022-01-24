Son dakika: AK Parti MYK bugün toplandı! 15 maddelik Yeni Seçim Yasası masaya yatırılacak
Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), saat 14.25'te toplandı. Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının ana gündemi 15 maddelik Yeni Seçim Yasası olacak. Toplantıda, ekonomideki gelişmelerin değerlendirilmesi ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı İleri’nin Metaverse çalışmalarına ilişkin sunum yapması bekleniyor.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.25'te başladı.
Toplantıda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri'nin, başkanlığının metaverse dünyasıyla ilgili çalışmalarına ilişkin sunum yapacağı öğrenildi.
YENİ SEÇİM YASASI
Toplantıda, 1 Şubat'ta çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek Meclis'in gündemindeki konu başlıkları da masaya yatırılacak. Bu kapsamda AK Parti ve MHP'nin çalışmalarını bitirdiği 15 maddelik yeni seçim yasasıyla ilgili Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın bir bilgilendirme yapabileceği ifade ediliyor. Teklifin AK Parti ve MHP'nin ortak düzenlemesi olarak en geç şubat ayının ortasında Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın genişletilmesine yönelik atılabilecek adımların görüşülebileceği de belirtiliyor.
MERKEZ BANKASI KARARI
Öte yandan MYK'da, ekonomideki son gelişmelerin ele alınması; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın son faiz kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacağı ifade edildi.
SEZEN AKSU VE SEDEF KABAŞ OLAYI
Ayrıca Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya yönelik tepki ve destek kampanyaları ile tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile ilgili değerlendirmelerde bulunması da bekleniyor.
UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ
Dış politika başlında ise Ukrayna-Rusya geriliminin kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor.
Türkiye'nin gerilimin azaltılması için şu ana kadar attığı adımlar ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası değerlendirilecek.
SALGINLA MÜCADELE
Koronavirüs vaka sayıları ve salgınla mücadelede gelinen nokta da toplantının gündemine gelmesi beklenen başlıklar arasında.
SEÇİM YASASI'NDA SON RANDEVU
Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, üzerinde çalıştığı Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası teklifi üzerindeki çalışmayı bitirdi. Barajın düşürülmesi, hazine yardımı gibi değişikliklerin bulunduğu teklif yaklaşık 15 maddeden oluşuyor. Çalışmayı yürüten AK Partili Hayati Yazıcı ile MHP'li Feti Yıldız çalışmayı liderlerine sunacak. Çalışma AK Parti'nin bugün toplanacak olan Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) son kez gözden geçirilecek.
Benzer takvim MHP için de işleyecek. Yetkili organlarda değerlendirildikten sonra liderler son şekli vermek için bir araya gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki hafta buluşarak taslak üzerindeki son düzenlemelere nokta koyması bekleniyor. Liderlerin onayının ardından teklif Meclis'e sunulacak. Anayasa Komisyonu'nda yapılan görüşmelerin ardından teklif Genel Kurul gündemine gelecek.
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