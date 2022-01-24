Moto kurye yasağı ne zaman bitecek? İstanbul’da motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak? Valilik açıkladı

Motokurye yasağı ne zaman bitecek? İstanbul'da birkaç gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İstanbul Valiliği bazı tedbirleri hayata geçirdi. Bu kapsamda motokuryelik yapılmayacağı, motosiklet ve elektrikli scooter'ların kullanılmayaağı açıklandı. Şimdi ise gözler motokuryelerin hangi tarihte çalışmaya başlayacağına çevrildi. Peki, moto kurye yasağı ne zaman bitecek? İstanbul'da motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte cevaplar...

MOTORKURYELER NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim motokuryelerin çalışmaya başlayacağı tarih henüz belli olmadı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, motokurye yasağının ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi. Buna göre, kar yağışının etkisini azaltması ve buzlanma gibi tehlikelerin ortadan kalkmasının ardından motorkurye yasağını kaldırılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.