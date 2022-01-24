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Moto kurye yasağı ne zaman bitecek? İstanbul'da motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak? Valilik açıkladı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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Moto kurye yasağı ne zaman bitecek? İstanbul’da motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak? Valilik açıkladı

Moto kurye yasağı ne zaman bitecek? İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle moto kuryelerin çalışmalarına ara verildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, motokuryelik yapılmayacağı, motosiklet ve elektrikli scooter'ların kullanılmayacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından motokuryelerin ne zaman çalışmaya başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, moto kurye yasağı ne zaman bitecek? İstanbul'da motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte son gelişmeler...

Motokurye yasağı ne zaman bitecek? İstanbul'da birkaç gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İstanbul Valiliği bazı tedbirleri hayata geçirdi. Bu kapsamda motokuryelik yapılmayacağı, motosiklet ve elektrikli scooter'ların kullanılmayaağı açıklandı. Şimdi ise gözler motokuryelerin hangi tarihte çalışmaya başlayacağına çevrildi. Peki, moto kurye yasağı ne zaman bitecek? İstanbul'da motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte cevaplar...

MOTORKURYELER NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim motokuryelerin çalışmaya başlayacağı tarih henüz belli olmadı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, motokurye yasağının ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi. Buna göre, kar yağışının etkisini azaltması ve buzlanma gibi tehlikelerin ortadan kalkmasının ardından motorkurye yasağını kaldırılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

E-5 KARAYOLU KARLA KAPLANMAYA BAŞLADI

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırmaya başladı. E-5 karayolu karla kaplanmaya başlarken, sürücülerin görüş mesafesi de düşmeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini artırmaya başladı. E-5 Karayolunda trafik yoğunluğu oluşmaya başlarken yağış nedeniyle görüş mesafesi düşmeye başladı. Yollar beyaza büründü.

MALTEPE'DE SOKAKLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Maltepe'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası sürücüler ve işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, sokakları ve araçları beyaza bürüdü. Zaman zaman etkili olan kar nedeniyle haftanın ilk iş günü işe gitmek için yola çıkan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşe gitmek işin yola çıkan sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için hızlarını düşürerek ve otomobillerinin dörtlülerini yakarak seyretti. Beyaza bürünen yolda vatandaşların ve sürücülerinin zor anlar yaşadığı görülürken trafik ise zaman zaman durma noktasına geldi.

ESENYURT'TA CADDE VE SOKAKLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ

Esenyurt'ta kar yağışının etkisi ile birlikte cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Sabah saatlerinde kar ve buzlu yollarda işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, kayarak düşerken, o anlar kameraya yansıdı.

Son günlerde etkisini arttıran kar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Karların erimesi ile sokak ve caddeler adeta buz pistine döndü. Sabah uyanıp işine gitmek isteyen vatandaşlar ise buz pistine dönen yollardan kayarak yere düştü. Onlarca vatandaşın kaydığı o anlar ise kameraya yansıdı.

BAĞCILAR'DA ARAÇLAR YOLDA KALDI

Bağcılar'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar yollarda kaldı. Sürücülerin ve işe gitmeye çalışan vatandaşların zor anları kameralara yansıdı.

İstanbul'da gece boyunca etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sabah işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bağcılar'da servis araçları ve otomobiller yolda kaldı. Bazı vatandaşlar ellerine aldıkları tuzu yola dökerek araçların ilerlemesini sağlamaya çalıştı. Yolda kalan bir servis aracını da yine içerisinde bulunan işçiler iterek kurtarmaya çalıştı.

Servisle işine gitmeye çalışan bir vatandaş, "Yolları görüyorsun ne tuzlama var ne bir şey. Yarım saattir çıkamıyoruz. Nasıl olacak. Yazık günah bu insanlara. Hani belediye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

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