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Bakanlık açıkladı: 4 terörist teslim oldu

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Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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Bakanlık açıkladı: 4 terörist teslim oldu

Son dakika haberne göre: İçişleri Bakanlığınca, yürütülen ikna çalışması sonucu, 4 PKK/KCK terör örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

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