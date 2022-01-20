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DEAŞ'lıların tutulduğu cezaevine saldırı: 25 terörist firar etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2022
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DEAŞ’lıların tutulduğu cezaevine saldırı: 25 terörist firar etti

Son dakika haberleri... Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde terör örgütü DEAŞ'a mensup yabancı uyruklu terörist savaşçıların tutulduğu Sanayi Hapishanesine silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti.

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