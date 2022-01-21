Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Faaliyetlerin hem planlama hem icra safhasında büyük hassasiyet gösterildiğini belirten Akar, "Tüm harekatlarımızda bu yaklaşımımız, çalışmalarımız açıkça görülmektedir, tüm dünya da buna şahittir" ifadesini kullandı. Terör örgütü PKK ve YPG'nin birbirinden farkının olmadığını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Bunu bizzat terör örgütünün sözde elebaşları dahi söylüyor. Fakat bazıları hala YPG'yi terörist görmemekte, teröristlere yardım ve destekte ısrar etmektedir. Bunun da uluslararası hukuk, müttefiklik, ortaklık, iş birliği, dostluk bakımından uygun olmadığını herkesin bilmesi lazım. Bunu her zaman söylüyoruz. Müttefiklerimizin de bunu bir an önce anlamalarını ve yardımı, desteği kesmelerini bekliyoruz."

Akar, 24 Temmuz 2015'te terörle mücadelede başlayan yeni döneme dikkati çekerek "O günden bugüne kadar 33 bin 149 terörist etkisiz hale getirildi. Geçen sene ise 2 bin 939 terörist etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

Söz konusu rakamların terörle mücadeledeki yoğunluğu gözler önüne serdiğini vurgulayan Akar, "Terör örgütü çöküş içinde. Terör örgütünün sözde elebaşıları büyük panikte. Kim desteklerse desteklesin, nereden destek alırlarsa alsınlar bunların sonu hüsran olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.