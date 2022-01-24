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Son dakika | Sürücüler dikkat! D-100 karayolunda ulaşım yeniden sağlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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Son dakika | Sürücüler dikkat! D-100 karayolunda ulaşım yeniden sağlandı

Kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

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