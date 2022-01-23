103 emekli amiralin darbe imalı Montrö bildirisinde flaş gelişme! TESUD gerçeği ortaya çıktı

Teklife onay verilmesinin ardından bildiriyle ilgili hazırlıklara başlandı. Dönemin TESUD Genel Başkanı Namık Kemal Çalışkan'ın imzasının bulunduğu taslak metin gruptan paylaşıldı. Ardından metne eklenilmesi ve düzeltilmesi istenen unsurlar konuşuldu.

Emekli amiraller bildirisinin yayınlandığı 4 Nisan 2021'de gruba mesaj atan yönetim kurulu üyesi Cengiz T., "103 emekli amiralimizin bildirisi bugün Türk kamuoyunun gündemine oturmuştur. Üyelerimiz, 'genel merkez bu konuda bir destek vermeyecek mi?' diye soruyor. Şu anda bütün bildiri karşıtı olanlar kamuoyunu kendi tarafında tutmak için gerek sosyal medyadan gerekse görsel medyadan yoğun bir yaylım ateşi içindeler. '5 Nisan Türkiye Emekli Subaylar Derneği kamuoyu duyurusu' başlığında sıcağı sıcağına yapmanın uygun olacağını düşünüyorum" ifadelerini yazarak emekli amirallere destek verilmesini istedi.

Yönetim kurulu üyesi Suat İ. ise söz konusu metnin ağır olduğunu, daha nazik bir metnin yayınlanmasının daha uygun olacağı karşılığını verdi.