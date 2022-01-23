Arif Sağ öldü iddialarına yanıt geldi! Arif Sağ kimdir, kaç yaşındadır? Arif Sağ hastalığı nedir?
Arif Sağ öldü iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Arif Sağ kimdir, kaç yaşındadır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sosyal medyada ünlü sanatçı hakkında yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama geldi. Ünlü sanatçının sağlık durumunun kötüye gittiğine veya öldüğüne dair iddialar hakkında, Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ açıklama yaptı.
Arif Sağ kimdir, kaç yaşındadır? Arif Sağ öldü iddialarına yanıt geldi! Sosyal medyada ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Arif Sağ'ın öldüğü veya sağlık durumunun kötüye gittiğine yönelik iddialar yapılmıştı. Peki; Arif Sağ kimdir, kaç yaşındadır, sağlık durumu nedir?
ARİF SAĞ SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ünlü sanatçının sağlık durumunun kötüye gittiğine veya öldüğüne dair iddialar ise gerçeği yansıtmamakta. Usta sanatçının oğlu Tolga Sağ, konuyla ilgili Twitter'dan bir kullanıcının konuyla ilgili yaptığı paylaşıma "Yalan haber" sözleriyle yanıt verdi.
ARİF SAĞ HASTALIĞI NEDİR?
Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden olan Arif Sağ bir süredir kanser ile mücadele ediyor. Önce akciğerinde sonrasında beyninde kanser olduğu öğrenen ve kanserle mücadele eden sanatçı hastalığın tekrarlamamsı için Küba'ya gitti ve kanser aşısı olmuştu.
ARİF SAĞ KİMDİR?
Arif Sağ, 1945 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde dünyaya geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı olan Arif Sağ aynı zamanda bağlama virtüözü, akademisyen ve eski milletvekilidir.
1945 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesi Dallı köyünde dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren saz çalmaya başlayan Arif Sağ, İstanbul'a geldi ve Aksaray Musiki Cemiyeti'nde Nida Tüfekçi'nin öğrencisi oldu. Müzikal altyapısını kısa zamanda oluşturmayı başardı. 1960 ve 70'li yıllar Arif Sağ için müzikte arayış yılları oldu. Arif Sağ, bu dönemin toplumsal hareketlerinin müzikle bağdaşan yanlarından çok, piyasadaki ve resmi kurumlardaki müzik uygulamalarına ağırlık verdi. 50'li yılların sonunda TRT İstanbul Radyosu'na bağlama sanatçısı olarak başladığı yıllarda piyasadaki faaliyetlerine de devam etti. Bu dönemde Orhan Gencebay ile dost oldu.
Çeşitli sanatçılara bağlamasıyla eşlik etmesinin yanında, yine bu dönemde bestelerini de pek çok sanatçıya okuttu. Bununla birlikte kendi çalıp okuduğu plakları da vardır. Yapılan müzik bugünkü terminolojiyle bir tür arabesk-fantazi benzeridir. Bestelerinde ise yerel motifleri (yer yer pasajları) çok sık kullandı. Bu da onun halk müziğinden kopamadığı gerçeğinin bir başka göstergesidir.
1976 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalışamaya başlayan Sağ, bu görevinden 1982 yılında ayrılarak özel çalışmalara ağırlık verdi.
Birçok sanatçıya kaset çalışmalarında yardımcı oldu. Bu özelliğinin yanında 10'dan fazla kasette sanatçı olarak da ayrıca yer aldı. Musa Eroğlu ve Muhlis Akarsu ile birlikte başladığı, daha sonra Yavuz Top'un da katılımı ile genişleyen Muhabbet adlı seri albüm çalışmaları 1980 sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasında önemli katkı sağlamıştır.
1987 ve 1991 yılları arasında Ankara milletvekilliği yapmıştır ve milletvekillik görevinde bulunan ilk sanatçıdır.
2 Temmuz 1993'te Sivas Katliamı'ndan sağ kurtulmuştur.
Almanya Cumhurbaşkanı'nın desteği ile, 1996 yılında Köln Filarmoni Orkestrası'nda konser vererek, bağlama ve Anadolu müziğinin batıya tanıtılmasında büyük rol üstlenmiştir. 2000 yılında ünlü İspanyol flamenko gitarist Tomatito ile Avrupa'nın 12 şehrinde konser vermiştir.
Erdal Erzincan ile birlikte iki ciltten oluşan Bağlama Metodu adlı kitabın yazarıdır.
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