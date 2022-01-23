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SON DAKİKA! Yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var | Bölgeden ilk görüntüler geldi

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Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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SON DAKİKA! Yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu’nda şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var | Bölgeden ilk görüntüler geldi

Son dakika haberine göre: Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları olay yerinden aktardı.

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı.

ACI HABER GELDİ

Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 10 yolcu yaralandı. Henüz kazanın neden olduğu belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


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