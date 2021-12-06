Son dakika: Amiraller bildirisi hakkında iddianame hazırlandı! 103 amiral için ceza istendi
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiral hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Amiraller hakkında “Anayasal düzene karşı suç için anlaşmak” suçlamasıyla ceza istendi. Darbe imalı bildiriye imza atan emekli amiraller arasında CHP ve İYİ Parti'den isimlerin olduğu ortaya çıkmıştı. İşte haklarında ceza istenen emekli amiraller.
Montrö bildisini yayınlayan emekli amirallerle soruşturmada iddianame hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Amiraller Bildirisi" olarak bilinen soruşturma tamamlandı. İddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
103 şüphelinin "Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.
Haklarında gözaltı tedbiri uygulananan bir kısım şüphelinin tüm dijital materyalleri incelenerek suça konu yazışmalar dijital inceleme raporlarıyla iddianameye eklendi.
Demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildiriye imza atan 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Montrö Bildirisi' başlığı altında yaptığı açıklamaya ilişkin bazı amiraller gözaltına alınmıştı.
Bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan, diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağladığı öne sürülen emekli amiraller Kadir Sağdıç, Ramazan Cem Gürdeniz, Ali Sadi Ünsal, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Alaeddin Sevim, Ergun Mengi, Bülent Olcay, Atilla Kezek, Nadir Hakan Eraydın, polis tarafından Ankara Adliyesi'ne getirilerek, nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılmıştı. Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları, dijital materyallerinin incelemesi ve HTS kayıtlarının incelenmesi devam ederken soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtilmişti.
Soruşturmada, bildiriyi hazırlayan şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı kaydedilmişti.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde 104 emekli emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imamlı bildiriye imza atanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.
Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ederken soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.
CHP ÜYESİ OLAN İSİMLER
Sabah'ın haberine göre skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Şükrü Bozoğlu, Cengiz Alpözü ve Mehmet Tayfun Uraz'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu tespit edildi.
Diğer birçok amiralin ise, hanımı, kardeşi, kız kardeşi gibi yakın akrabalarının CHP üyesi olduğu olduğu ortaya çıktı.
İşte bildiride imzası bulunan amirallerin CHP üyesi yakınları:
E. Amiral Atilla Kezek - Kadir Nazif Özdağdeviren - Kendisi ve hanımı Zeynep Nur Özdağdeviren
E. Amiral Atilla Kezek - Erkek kardeşi Altan Kezek
E. Amiral Nurhan Kahyaoğlu - Kız Kardeşi Nurten Taşkaya
E. Amiral Mustafa Baha Eren - Oğlu Celal Emre Eren
E. Amiral Cemil Şükrü Bozoğlu - Kendisi
E. Amiral Şükrü Taner Ezgü - Kız kardeşi Nurper Altıne
E. Amiral Abdullah Can Erenoğlu - Kız kardeşi Nesrin Erenoğlu, Erkek kardeşi Müfit Erenoğlu
E. Amiral Türker Ertük - Hanımı Özden Ertürk
E. Amiral Cengiz Alpözü - Kendisi
E. Amiral Gündüz Alp Demirus - Kız kardeşi Gaye Çelebi
E. Amiral Nejat Güldiken - Hanımı Ayşe Güldiken, Kızı Deniz Mutuş
E. Amiral Raif Naldemir - Kız kardeşi Emine Filiz Kaya
E. Amiral Erol Adayener - Kız kardeşi Aksu Özveren
E. Amiral Haluk Sayın - Hanımı Emel Korucuoğlu Sayın
E. Amiral Taner Akkaya - Erkek Kardeşi Kerim Akkaya
E. Amiral Mehmet Tayfun Uraz - Kendisi
E. Amiral E. Amiral Hayati Bilgiç - Erkek kardeşi Sebati Bilgiç
E. Amiral Hasan Nihat Doğan - Annesi Zatinur Doğan
İYİ PARTİLİ İSİM DE VARDI
Bildiriye katılan emekli 104 amiralin ilk sırasında Ergun Mengi yer almıştı. Gözaltına alınan isimlerden olan Mengi, İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu belirlenmişti.
"BU İŞİN MERKEZİNDE ANA MUHALEFETİN TA KENDİSİ VAR"
Başkan Erdoğan da Külliye'de yaptığı değerlendirme toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Şu anda 104 kişinin içerisinde bizzat CHP'nin üyesi olan kendisi karısı yeğeni, oğlu şusu busu olanlar var. Bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceksiniz." dedi.
İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:
Geçmişte 'Genç Subaylar Rahatsız' diyenlerin işi emekli amirallere havale ettikleri anlaşılıyor. Demokrasi ve hukuk içerisinde çözülecek meselelerin, darbe imalı bildirilerin bahane edilmesi siyasi otoriteye rağmen anayasaya bağlılık değil açık tehdittir. Bu tartışma bile başlı başına Türkiye'nin darbe dönemlerinin ürünü bir anayasadan yeni ve sivil bir anayasaya geçiş işlemlerinin ispatıdır. Milletimizin ve özellikle gençlerimizin morallerini bozacak hiçbir hareketi müsamaha ile karşılayamayız. Çarşamba günü Türkiye ekonomisinin salgın şartlarında hangi başarılı işleri ortaya koyduğunu milletimizle paylaşacağım. Şu anda 104 kişinin içerisinde bizzat CHP'nin üyesi olan kendisi karısı yeğeni, oğlu şusu busu olanlar var. Bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceksiniz. Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var. Biz ekonomide bir şeyi konuşuyoruz. Bunu açıkladım. Türk ekonomisini yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelinde büyütmeyi, çok daha iyi yerlere götürme mücadelesi vermeyi sürdüreceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sedat Peker yakalandı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker nerede, gözaltına alındı mı?
- Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. ve son toplantı ne zaman?
- Emeklinin maaşı 785 TL artacak! SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammıyla en düşük maaş 1.797 TL olacak! Yüzde 10.48 zamlı maaş hesaplama…
- Ekmek fiyatı ne kadar oldu? İstanbul’da ekmek ne kadar? Ekmek kaç liraya satılıyor?
- Cihan bebek son sağlık durumu nasıl? Gaziantep'te babasından şiddet gören 3 aylık bebek taburcu oldu mu?
- 15 tatil ne zaman? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? MEB sömestr tatili takvimini açıkladı
- Lazio Galatasaray maçı ne zaman? Lazio GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Fındık fiyatları ne kadar oldu? 6 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon il il fındık fiyatları!
- En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka liste fiyatları
- Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2022 asgari ücrete zam yüzde kaç olacak? İşte tahminler!
- Yapı Kredi mobil çöktü mü? Yapı Kredi mobil giriş sorunu nedir?
- Emel Yıldırım kimdir? Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım neden öldü, kaç yaşındaydı?