Son dakika: Amiraller bildirisi hakkında iddianame hazırlandı! 103 amiral için ceza istendi

103 şüphelinin "Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Haklarında gözaltı tedbiri uygulananan bir kısım şüphelinin tüm dijital materyalleri incelenerek suça konu yazışmalar dijital inceleme raporlarıyla iddianameye eklendi.

Demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildiriye imza atan 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Montrö Bildirisi' başlığı altında yaptığı açıklamaya ilişkin bazı amiraller gözaltına alınmıştı.

Bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan, diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağladığı öne sürülen emekli amiraller Kadir Sağdıç, Ramazan Cem Gürdeniz, Ali Sadi Ünsal, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Alaeddin Sevim, Ergun Mengi, Bülent Olcay, Atilla Kezek, Nadir Hakan Eraydın, polis tarafından Ankara Adliyesi'ne getirilerek, nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılmıştı. Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları, dijital materyallerinin incelemesi ve HTS kayıtlarının incelenmesi devam ederken soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtilmişti.

Soruşturmada, bildiriyi hazırlayan şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı kaydedilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde 104 emekli emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imamlı bildiriye imza atanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ederken soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.