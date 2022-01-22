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Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2022
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Son dakika: İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika haberine göre İstanbul'da DEAŞ – EL KAİDE/HAD – HTŞ/FEC/ENC terör örgütlerine 8 ilçede düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

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