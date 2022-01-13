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Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: Irak uyruklu 9 kişi yakalandı

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Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: Ankara’da DEAŞ operasyonu: Irak uyruklu 9 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 9 Iraklı yakalandı.

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