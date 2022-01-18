Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan FETÖ ve DEAŞ’a ağır darbe

FETÖ'CÜLERE NEFES ALDIRILMIYOR

Ankara'da FETÖ/PDY içerisinde çeşitli konumlarda görev alan ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 9 şüphelinin örgüt hiyerarşisi içerisinde 'ev abiliği', 'bölge talebe mesulü', 'büyük bölge imamı', 'esnaf imamlığı' gibi çeşitli konumlarda görev aldığı belirlendi. Haklarında çeşitli deliller bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında soruşturma bulunup firari olan 4 şüphelinin yakalanmalarına yönelik de arama kararı çıkartıldı.