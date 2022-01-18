Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan FETÖ ve DEAŞ'a ağır darbe
Son dakika haberleri... FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 FETÖ, 64 de DEAŞ şüphelisi için gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada Ankara merkezli 24 ilde 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi." denildi.
Ankara merkezli 24 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, MASAK raporlarıyla tespit edilen banka hesap hareketleri, sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarıyla Türkiye'de ikamet eden ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ mensuplarıyla ailelerine, nakdi yardımlarda bulunarak maddi kaynak sağlamak suretiyle "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri belirlenen 64 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin Ankara merkezli 24 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
FETÖ'CÜLERE NEFES ALDIRILMIYOR
Ankara'da FETÖ/PDY içerisinde çeşitli konumlarda görev alan ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 9 şüphelinin örgüt hiyerarşisi içerisinde 'ev abiliği', 'bölge talebe mesulü', 'büyük bölge imamı', 'esnaf imamlığı' gibi çeşitli konumlarda görev aldığı belirlendi. Haklarında çeşitli deliller bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında soruşturma bulunup firari olan 4 şüphelinin yakalanmalarına yönelik de arama kararı çıkartıldı.
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