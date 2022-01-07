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Adana’da DEAŞ operasyonunda 7 gözaltı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Adana’da DEAŞ operasyonunda 7 gözaltı

Adana’da terör örgütü DEAŞ soruşturması çerçevesinde “Yamaçlı” grubunda çalışma yürüttüğü belirlenen 7 şahıs ile ilgili yakalama kararı çıkarıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyon ile çok sayıda şahıs yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, terör örgütü DEAŞ'ın "Yamaçlı" grubunda faaliyet gerçekleştirdiği tespit edilen 7 şahsa ilişkin operasyon gerçekleştirildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN OPERASYONU

Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DEAŞ’a şafak operasyonu DEAŞ'A ŞAFAK OPERASYONU

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