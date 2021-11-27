27 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! Teröristler hudut birliklerine yakalandı

Son dakika: MSB duyurdu! Teröristler hudut birliklerine yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2021 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021
ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu! Teröristler hudut birliklerine yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahısın hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi. Yakalanan şahıslardan sekizinin DEAŞ, üçünün PKK/YPG ve birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan sekizinin DEAŞ, üçünün PKK/YPG ve birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

FETÖcüler sınırda yakalandı FETÖ'CÜLER SINIRDA YAKALANDI
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor! TERÖRLE MÜCADELEMİZ HUDUTLARDA DA SÜRÜYOR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA