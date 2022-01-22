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Afganistan için yardım kampanyası başlatılması kararı Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Afganistan için yardım kampanyası başlatılması kararı Resmi Gazete’de

Başkan Erdoğan imzalı karara göre, Afganistan'da insani yardıma muhtaç sivil halka temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için destek olunması amacıyla yardım kampanyası başlatılması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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