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Son dakika: OHAL Komisyonu’nun görev süresi uzatıldı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Son dakika: OHAL Komisyonu’nun görev süresi uzatıldı

Son dakika... Başkan Erdoğan'ın onayıyla Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu’nun görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Karar 1-2-1998 tarihli ve 7075 sayılı kanunun 3’üncü maddesi gereğince alındı.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan imzasıyla Olağanüstü Hal Komisyonu'nun (OHAL) görev süresi bir yıl daha uzatıldı.

Karar 1-2-1998 tarihli ve 7075 sayılı kanunun 3'üncü maddesi gereğince alındı.

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