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Bursa son dakika deprem! 22 Ocak 2022 Bursa deprem merkez üssü neresi? SON DEPREMLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Bursa son dakika deprem! 22 Ocak 2022 Bursa deprem merkez üssü neresi? SON DEPREMLER

Son dakika... Bursa'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Gelen ilk bilgilere göre depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 22 Ocak 2022 son depremler listesi...

Bursa'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Afşar köyünde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 14.13'te yerin 6.6 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem merkez üssü:

SON DEPREMLER (22 OCAK 2022)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.01.22 14:13:45 40.2995 29.6787 6.6 -.- 3.7 3.5 AFSAR-YENISEHIR (BURSA) İlksel
2022.01.22 14:01:39 38.3935 39.0672 8.9 -.- 1.7 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.01.22 13:51:42 36.1323 33.5752 0.0 -.- 1.4 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) REVIZE01 (2022.01.22 13:51:41)
2022.01.22 13:50:35 39.3932 33.0682 5.4 -.- 1.8 -.- YAYLALIOZU-BALA (ANKARA) İlksel

2022.01.22 13:10:56 38.0057 34.8113 0.0 -.- 1.6 -.- GUMUSLER-(NIGDE) İlksel
2022.01.22 13:03:45 37.7590 34.4577 5.3 -.- 1.4 -.- SESLIKAYA-BOR (NIGDE) İlksel
2022.01.22 12:50:03 37.3035 29.6120 19.0 -.- 2.1 -.- BELKAYA-TEFENNI (BURDUR) İlksel
2022.01.22 12:14:22 39.0817 27.5485 0.0 -.- 1.3 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2022.01.22 11:37:00 37.5832 38.6442 8.6 -.- 1.6 -.- YESERDI-HILVAN (SANLIURFA) İlksel

2022.01.22 11:22:40 37.7788 26.8828 9.6 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.22 10:40:18 39.3412 42.1800 21.9 -.- 1.7 -.- KARAGOZ-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel
2022.01.22 09:29:04 38.6125 31.7388 21.3 -.- 1.7 -.- KORASI-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2022.01.22 08:13:07 37.8618 26.3702 5.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.22 08:05:00 39.8450 41.0190 16.2 -.- 1.9 -.- DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel

2022.01.22 06:26:03 39.3427 27.8520 5.0 -.- 1.7 -.- KOZDEREGUVEN-(BALIKESIR) İlksel
2022.01.22 05:52:08 37.6702 26.0397 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.22 05:46:23 41.1655 43.9868 5.0 -.- 2.9 -.- ERMENISTAN İlksel
2022.01.22 05:45:18 37.6890 26.0012 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.01.22 05:32:55 39.5273 24.1355 28.8 -.- 4.2 4.2 YUNANISTAN İlksel
2022.01.22 05:27:11 38.5315 38.9595 5.3 -.- 1.9 -.- BULUTLU-(ELAZIG) REVIZE01 (2022.01.22 05:27:11)
2022.01.22 03:32:49 35.3855 25.3323 19.9 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.22 03:09:39 39.0823 28.3548 8.2 -.- 2.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2022.01.22 03:08:04 39.0805 28.3758 9.0 -.- 2.5 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel

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