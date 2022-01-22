Bursa son dakika deprem! 22 Ocak 2022 Bursa deprem merkez üssü neresi? SON DEPREMLER

Bursa'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Afşar köyünde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 14.13'te yerin 6.6 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem merkez üssü: