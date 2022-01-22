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Sedef Kabaş kimdir? Gazeteci Sedef Kabaş ne dedi? Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2022
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Sedef Kabaş kimdir? Gazeteci Sedef Kabaş ne dedi? Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı

Sedef Kabaş kimdir? CHP'nin kanalı TELE 1'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığına hakaretler yağdıran Sedef Kabaş gözaltına alındı. Söz konusu yayının ardından RTÜK sonra da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Peki, Sedef Kabaş kimdir? Gazeteci Sedef Kabaş ne dedi? İşte haberin detayları...

Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş ne dedi? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. CHP'nin kanalı TELE 1'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdıran Sedef Kabaş gözalatına alındı. Bu gelişmelerin ardından Sedef Kabaş'ın ne dediği araştırılmaya başlandı. Peki, Sedef Kabaş kimdir? Gazeteci Sedef Kabaş ne dedi?

SEDEF KABAŞ NE DEDİ?

Sedef Kabaş, CHP'nin kanalı TELE 1'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı. Sedef Kabaş "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Kabaş'ın rezaleti sonrası önce RTÜK sonra da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SEDEF KABAŞ KİMDİR?

Sedef Kabaş 1970 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Fulbright Bursu ile okuduğu Boston Üniversitesinde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı.

Çeşitli TV kanallarında çalıştı. Marmara Üniversitesinden iletişim doktorasını aldı.

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SEDEF KABAŞ'A CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı.

Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.

Soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğüne, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, ayrıca Sedef Kabaş'ın adres bilgilerinin tespit edilerek savunmasının alınması yönünde talimat verildiği öğrenildi.

YILMAZ ÖZDİL DESTEK VERDİ
Başkan Erdoğan'a alenen hakaret eden Sedef Kabaş'a tepkiler çığ gibi büyürken Yılmaz Özdil'den konuyla ilgili skandal bir açıklama geldi.

Yılmaz Özdil, "Sedef Kabaş'tan bir kadın olarak sesini kesip oturmadığı için katmerli nefret ediyorlar, sevmedikleri erkeklere nispeten hoşgörüleri var ama özgür kadınlara asla tahammülleri yok" ifadeleriyle Sedef Kabaş'ın skandal sözlerini savundu.

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UĞUR DÜNDAR'DAN SKANDAL SAVUNMA

Skandal program esnasında Kabaş'ın yanında bulunan Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar gelişmeler sonrası yaptığı açıklamada tehdit diline başvurdu.

"GÜN GELİR KESER DÖNER SAP DÖNER..."

Dündar, yine TELE1'de yaptığı açıklamada, "Gün gelir keser döner sap döner. Bunun hesabı sorulur. " şeklinde ifadeler kullandı.

Dündar'ın tehdit içerikli açıklaması şu şekilde:

"Aba altından sopa göstermekle, sosyal medyada hedef yapmakla bizi ürkütemezsiniz. Bunu biz de yazıyoruz kenara. Biz de notlar alıyoruz. Merak etmeyin. Gün gelir keser döner sap döner. Bunun hesabı sorulur."

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