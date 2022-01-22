Sedef Kabaş kimdir? Gazeteci Sedef Kabaş ne dedi? Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı

Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş ne dedi? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. CHP'nin kanalı TELE 1'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdıran Sedef Kabaş gözalatına alındı. Bu gelişmelerin ardından Sedef Kabaş'ın ne dediği araştırılmaya başlandı. Peki, Sedef Kabaş kimdir? Gazeteci Sedef Kabaş ne dedi?

SEDEF KABAŞ NE DEDİ?

Sedef Kabaş, CHP'nin kanalı TELE 1'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı. Sedef Kabaş "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Kabaş'ın rezaleti sonrası önce RTÜK sonra da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.