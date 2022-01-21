Devlet milletini darda koymadı! Ekipler seferber oldu
Kar yağışı Türkiye'yi esir aldı. Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, trafikte araç kuyrukları kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Devlet zorda kalan milleti için seferber oldu. Helikopter, uçak ve paletli ambulansla sancılanan hamilelerin, diyaliz hastalarının, kalp krizi geçirenlerin yardımına koştu...
Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere tüm yurt genelinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolları kapanan köy ve kırsal mahallelerde yaşayan ve mahsur kalan hasta, çocuk, yaşlı ve hamile kadınlar için helikopterler havalandı. Helikopter ve ambulans helikopterler ile vatandaşlar bulundukları yerlerden alınıp, hastanelere kaldırıldı. Bazı bölgelerde ise paletli ambulans ve iş makineleri ile yollar açıldı, hastalara ulaşıldı.
Mersin'de yaşayan Suriyeli Ziyad (30) ve Rakiyeh Al Ahmet (27) çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan 27 günlük Baraa Al Ahmet önceki gün metabolik hastalık nedeniyle gittiği hastaneden ambulansla Gaziantep'e sevk edildi. Baraa bebeği hastaneye ulaştırmaya çalışan ambulans önceki gün Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Gaziantep'in Nurdağı ilçesi yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.
Baraa bebeği Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteri mahsur kaldığı yerden alıp Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Baraa bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Baba Ziyad Al Ahmet, 10 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını belirterek, "Türkiye Devleti'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve doktorlara teşekkür ediyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Bebeğimizi kurtarmak için herkes çalıştı" dedi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşayan Hülya Yagın (33) evinde fenalaştı. Ailesi, 112 Acil Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yagın'ın bulunduğu adrese giden sağlık ekipleri, acilen Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verdi. Sağlık ekipleri tarafından Diyarbakır İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bilgi verildi. Jandarmaya ait helikopter Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'na iniş yaptı.
Ambulansla helikoptere bindirilen Yagın, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Yagın'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Doktorların acil müdahalede bulunduğu Yagın'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Çermik ilçesinde ise hamile kadın ile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişinin yakınları, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan askeri helikopter, kar yağışı sebebiyle yolu kapanan ilçeye gelerek iki hastayı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
UÇAKLA KURTARILDI
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mitral kapak yetmezliği nedeniyle tedavisine devam edilen İ.B. (50) ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
HAMİLE KADINLARA HELİKOPTER YETİŞTİ
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, yolu kapanan kırsal Sadıklı Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan 8 aylık hamile Melek Tıraş'ı (26) hastaneye götürmek isteyen yakınları yardım istedi. Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteri, mahalleli tarafından hazırlanan alana iniş yaptı.
Helikopterle Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılan Tıraş, erkek çocuğu dünyaya getirdi. Gaziantep'in Araban ilçesinin kırsal Dağdancık mahallesinde yaşayan 9 aylık hamile Zeynep S.'in (23) gebeliğinin riskli olması nedeniyle Gaziantep'e sevk edilmesi kararlaştırıldı. Zeynep S. ambulans helikopterle 75. Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
PALETLİ AMBULANSLAR KARLI DAĞLARI AŞTI
Gaziantep'in Araban ilçesi Muratlı Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası Meliha Kürşat (62) hastaneye gidemeyince yardımına Mehmetçik yetişti. Köye ulaşan jandarma ekipleri Kürşat'ı Araban İlçe Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi.
Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan ve doğumu yaklaşan Ayşe Aytin (35) için iş makineleriyle yol açıldı. Aytin 3 saat süren çalışmanın ardından paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gevaş ilçesi Abalı Mahallesi'nde ise doğum sancıları başlayan İpek Erdinç (26) paletli ambulans ile 4 saatte hastaneye yetiştirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal mahallede rahatsızlanan hamile kadın S.Y., belediye ve jandarmanın yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Yerköy Mahallesi'nde ise hamile S.C. sancılarının artması üzerine, iş makinelerinin 4 saatlik çalışmasının ardından hastaneye götürüldü. Adıyaman'ın Gerger ilçesinde de köyde yaşayan Y.D. doğum sancıları başlayınca, iş makinelerinin 6 saatlik çalışmasının ardından paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsal Kırım Mahallesi'nde rahatsızlanan iki kız çocuğu ise iş makinesiyle hastaneye götürüldü. Siirt'in Pervari ilçesinde araçta mahsur kalan 5 kişilik aile son anda kurtarıldı. Trabzon Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 110 yaşındaki Hüseyin Köse'nin yardımına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. 1 metre karla kaplı olan yol açılarak Köse'nin maaşını çekmesi sağlandı.
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