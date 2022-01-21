Devlet milletini darda koymadı! Ekipler seferber oldu

Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere tüm yurt genelinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolları kapanan köy ve kırsal mahallelerde yaşayan ve mahsur kalan hasta, çocuk, yaşlı ve hamile kadınlar için helikopterler havalandı. Helikopter ve ambulans helikopterler ile vatandaşlar bulundukları yerlerden alınıp, hastanelere kaldırıldı. Bazı bölgelerde ise paletli ambulans ve iş makineleri ile yollar açıldı, hastalara ulaşıldı.