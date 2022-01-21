İstanbul kar yağışı saat kaçta başlayacak? 21 Ocak İstanbul’da hava nasıl? İstanbul 5 günlük hava durumu…
İstanbul kar yağışı saat kaçta başlayacak sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul 5 günlük hava durumu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. 21 Ocak İstanbul’da hava nasıl sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışının Pazartesi’ye kadar süreceği tahmin ediliyor. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının saat kaçta başlayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki; İstanbul kar yağışı saat kaçta başlayacak?
İstanbul kar yağışı saat kaçta başlayacak? 21 Ocak İstanbul'da hava nasıl? İstanbul 5 günlük hava durumu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle gözler hava durumuna çevrilmiş durumda. Hafta sonunda ve yeni haftada kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor. Peki; 21 Ocak İstanbul kar yağışı saat kaçta başlayacak? İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl?
İSTANBUL KAR YAĞIŞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
İstanbul kar yağışı için net bir saat verilmese de, kar yağışının akşam saatlerinde başlayacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU NASIL?
AKOM verilerine göre, 21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor.
İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.
İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM'in Kuzeyinde ve yüksek noktalarda yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.
METEOROLOJİ'DEN 19 KENTE 'SARI' VE 'TURUNCU' UYARI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağış nedeniyle İstanbul dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bugün Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. İstanbul'da ise kuvvetli sağanak yağmur şeklinde başlayan yağış akşam saatlerinden sonra kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere;
Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI
Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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