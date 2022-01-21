TOKİ Ardıçlı kura sonuçları tıkla-öğren! 2022 TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı kura sonuçları sorgulama ekranı!
TOKİ Ardıçlı kura sonuçları, günün en çon aranılanları arasında yer alıyor. Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Ardıçlı mahallesine inşaa edilecek 2+1 ve 3+1 konut için başvuru yapan adaylar, dün kura heyecanı yaşadı. Hak kazanıp kazanamadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, kura sonuçları hakkında detayları araştırıyor. Peki, 2022 TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte TOKİ Ardıçlı kura sonuçları ile ilgili merak edilnler...
TOKİ Ardıçı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Ardıçlı mahallesine 460 konut inşaa edilecek. 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak konutlar için kura çekimi dün gerçekleşti. Kura heyecanı yaşayan binlerce vatandaş, büyük bir merakla sonuçları araştırıyor. Peki, 2022 TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kura çekilişi bugün saat 11.00'de gerçekleştirildi. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan kura sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz.
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Zafer Sanayi Sitesi /Konya
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 01 Şubat 2022 - 25 Şubat 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 07 Mart 2022 - 18 Mart 2022(Asil hak sahipleri sözleşme İmzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)
TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular 3 kategoride kabul edilir;
1)"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri" kategorisi
2)"En az %40 Engelli Vatandaşlar" kategorisi
3)"Diğer alıcı adayları" kategorisi
* Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri için konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
* %40 Engelli Vatandaşlara konut sayısının %5'i kadar (2+1 konutlarda 19 adet, 3+1 konutlarda 3 adet) kontenjan ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
* Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
4) Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.
5) Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
6) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini ödeyerek, (Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) başvurdukları kategori ile ilgili "Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi" ni imzalayacaklardı.
Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 01 Şubat 2022 - 25 Şubat 2022 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.
Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra %30 Yedek belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.
Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.
Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 180 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.
İlk taksit ödeme tarihi; Konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
İlk dönemsel artış tarihi; Konut teslim tarihine göre İDARE'ce belirlenecektir.
Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.
Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Konut alıcısı, Gayrimenkul' ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir
Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 24 Ocak 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 28 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 21 Mart 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.
Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36dır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dâhilinde gerçekleştirilecektir.
Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.
Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK'nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.
Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.
Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra devir edebileceklerdir.
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- TOKİ Ardıçlı kura sonuçları tıkla-öğren! 2022 TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı kura sonuçları sorgulama ekranı!
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