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Kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Çok sayıda ekip Kastamonu'da köy yollarını açmaya çalışıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Çok sayıda ekip Kastamonu’da köy yollarını açmaya çalışıyor

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığı 1,5 metreye kadar yükseldi. Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken ekipler yolları açmak adına çalışmalarına sürdürüyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan kar, bazı yerlerde 1,5 metreye kadar ulaştı. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin başlattığı çalışmalar sürdürülüyor.

ÇOK SAYIDA KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kastamonu'da etkili olan kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Cide ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye bulurken, Kastamonu İl Özel İdaresi ve Cide Kaymakamlığı ekipleri, günlerdir kapanan yollarda çalışma yapıyor. Cide'de gün içinde 9 köy yolu açılırken, 37 köye ise ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan son açıklamaya göre; il genelinde 310 köy yolunun açıldığı, kapalı olan 490 köy yolunda ise yoğun mesainin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşıma açılan yolların bir süre sonra tekrar kapandığı bildirildi.

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