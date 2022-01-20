Son dakika: Öğrenciler dikkat! Çok sayıda ilde okullar kar yağışı nedeniyle tatil
Son dakika haberleri... Yurdun büyük bir kısmını etkisi altına alan kar yağışı, eğitimi olumsuz yönde etkiliyor. Hava şartları, artan don ve buzlanma riski sebebiyle pek çok ilde okullar tatil edildi. İşte yarın eğitim ve öğretimin tatil olduğu iller...
Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle nedeniyle bazı illerde eğitime ara veriliyor.
İŞTE OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER
GAZİANTEP
Gaziantep Valisi Davut Gül, kar ve buzlanma nedeniyle 1 gün tatil edildiğini duyurdu.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde beklenen aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim - öğretime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. İyi tatiller" ifadelerine yer verildi.
ELAZIĞ
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları, artan don ve buzlanma riski nedeniyle; 21 Ocak Cuma günü il genelinde resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.
ADIYAMAN
Adıyaman Valiliği, kar yağışı sonrasında yaşanan buzlanma nedeniyle okulların Cuma günü tatil edildiğini duyurdu.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde köy ve belde okulları ile taşımalı eğitime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.
VAN
Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın için tatil edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim 1 gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir. İlçe merkezlerinde bulunan okullarda isteyen öğrencilerimiz karnelerini alabilirler" denildi.
BİNGÖL
Bingöl'de iki gündür etkisini gösteren kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde iki gündür yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında 'ulaşımda aksama, buzlanma ve don' olayları başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde 21.01.2022 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Açıklama ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
ŞIRNAK
Bingöl'de iki gündür etkisini gösteren kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde iki gündür yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında 'ulaşımda aksama, buzlanma ve don' olayları başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde 21.01.2022 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Açıklama ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
RİZE
Bingöl'de iki gündür etkisini gösteren kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde iki gündür yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında 'ulaşımda aksama, buzlanma ve don' olayları başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde 21.01.2022 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
ARTVİN
Artvin merkez, ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime bir kez daha ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Cuma günü ile birlikte eğitime bir hafta ara verilmiş oldu.
Kar tatilini Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından duyurdu. Doruk açıklamasında, "Sevgili Öğrenciler Olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle ilimiz genelinde eğitim öğretime verilen ara 21.01.2022, Cuma günü 1 (bir) gün daha uzatılmıştır. Başarı dileklerimle iyi tatiller dilerim" ifadelerine yer verdi.
Bu açıklamanın ardından Artvin'de pazartesi, salı, Çarşamba, Perşembe günlerinin ardından Cuma günü de eğitime ara verilmiş oldu. Bununla birlikte öğrenciler ara tatiline bir hafta erken girmiş oldu.
HAKKARİ
Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime yarın için ara verildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 21 Ocak 2022 Cuma günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verdiği belirtildi.
MALATYA
Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesine bağlı olarak, karayolları ve mahalle yollarında tipi ve buzlanmadan dolayı ulaşımda sorunlar yaşanması sebebiyle, öğrencilerimizin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerinin 21 Ocak 2022 Cuma günü 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 21 Ocak 2022 Cuma günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi
Kentte kar nedeniyle, 19 Ocak günü de okullar tatil edilmiş ardından ise devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Ocak günü içinde tatil kararı alınmıştı.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de önceki günden beri etkili olan ve çok sayıda köy yolunun kapanmasına neden olan kar yağışının ardından okullar bir kez daha tatil edildi.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden, ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır. Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.
TUNCELİ
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bina çatılarındaki buz sarkıtları ve okul yollarındaki buzlanmalar sebebiyle oluşabilecek risk durumlarını önlemek amacıyla, Tunceli Genelinde (Merkez ve Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Ovacık ilçelerimizde) 21 Ocak 2022 Cuma 1 bir gün süre ile tüm okullarımız (kreşler ve özel eğitim kurumları da dahil) tatil edilmiştir. Öğrencilerimiz ve öğrenci velilerimiz karnelerini yarın ve önümüzdeki haftalarda mesai saatleri içerisinde okul idarelerinden alabileceklerdir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
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